В Сумской области Украины эвакуировали жителей приграничных районов

«В Сумщине проходит эвакуация людей с приграничных территорий», — отмечается в сообщении в Telegram-канале администрации области.



По данным украинского издания «Зеркало недели», эвакуацию жителей организовали в 22 приграничных населенных пунктах региона. Всего перевезли с опасных территорий более 4,5 тыс. человек, пишут «Известия».

Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем Telegram-канале сообщил, что «все новые и новые подразделения из глубины Сумской области перебрасываются под границу. Прошла так же информация о десанте противника с вертолетов у населенного пункта Козинка».



