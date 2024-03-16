В Сумской области Украины эвакуировали жителей приграничных районов
Жителей приграничных районов украинской Сумской области эвакуировали, сообщили в пресс-службе администрации региона 15 марта.
«В Сумщине проходит эвакуация людей с приграничных территорий», — отмечается в сообщении в Telegram-канале администрации области.
По данным украинского издания «Зеркало недели», эвакуацию жителей организовали в 22 приграничных населенных пунктах региона. Всего перевезли с опасных территорий более 4,5 тыс. человек, пишут «Известия».
Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем Telegram-канале сообщил, что «все новые и новые подразделения из глубины Сумской области перебрасываются под границу. Прошла так же информация о десанте противника с вертолетов у населенного пункта Козинка».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru