В США заявили о заинтересованности Байдена в конфликте на Украине

Американский президент Джо Байден заинтересован в продолжении конфликта вокруг Украины перед президентскими выборами в США, сообщил YouTube-каналу Judging Freedom американский профессор Джон Миршаймер.

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По его словам, в отличие от Украины, Байден стремится завершить ближневосточный конфликт и очень «продавливает» прекращение огня, поскольку это поможет действующему президенту переизбраться на второй срок.

Миршаймер отметил, что Россия одержит победу в конфликте и займет еще больше территорий.

Ранее постпред США в ООН заявил, что решение кризиса на Украине невозможно без России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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