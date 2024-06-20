В США заявили о заинтересованности Байдена в конфликте на Украине
Американский президент Джо Байден заинтересован в продолжении конфликта вокруг Украины перед президентскими выборами в США, сообщил YouTube-каналу Judging Freedom американский профессор Джон Миршаймер.
По его словам, в отличие от Украины, Байден стремится завершить ближневосточный конфликт и очень «продавливает» прекращение огня, поскольку это поможет действующему президенту переизбраться на второй срок.
Миршаймер отметил, что Россия одержит победу в конфликте и займет еще больше территорий.
Ранее постпред США в ООН заявил, что решение кризиса на Украине невозможно без России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru