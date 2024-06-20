По его словам, в отличие от Украины, Байден стремится завершить ближневосточный конфликт и очень «продавливает» прекращение огня, поскольку это поможет действующему президенту переизбраться на второй срок.

Миршаймер отметил, что Россия одержит победу в конфликте и займет еще больше территорий.

Ранее постпред США в ООН заявил, что решение кризиса на Украине невозможно без России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

