Трамп назвал Зеленского «величайшим торговцем» и пообещал разобраться с траншами Киеву

Он указал, что каждый визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон знаменует для Киева новую финансовую помощь, исчисляемую миллиардами долларов. «Зеленский, вероятно, является величайшим торговцем из всех ныне живущих политиков», — сказал экс-президент. «Я разберусь с этим», — указал Трамп.

Ранее американский конгрессмен Мэтт Гетц заявил, что Трамп на встрече с законодателями-республиканцами высказался против помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

