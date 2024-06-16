Трамп назвал Зеленского «величайшим торговцем» и пообещал разобраться с траншами Киеву
Экс-глава США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в Детройте, пообещал, что разберется с многомиллиардными выплатами Киеву в случае победы на предстоящих выборах главы государства.
Он указал, что каждый визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон знаменует для Киева новую финансовую помощь, исчисляемую миллиардами долларов. «Зеленский, вероятно, является величайшим торговцем из всех ныне живущих политиков», — сказал экс-президент. «Я разберусь с этим», — указал Трамп.
Ранее американский конгрессмен Мэтт Гетц заявил, что Трамп на встрече с законодателями-республиканцами высказался против помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru