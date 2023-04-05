Советник Пушилина оценил план Киева по захвату Крыма
ВСУ не готовы к наступлению на Крым, заявил в эфире телеканала «Россия-1» советник врио главы Донецкой республики Ян Гагин.
По его словам, украинской армии будет непросто дойти до Крыма. Гагин отметил, что от линии боевого соприкосновения до границ полуострова создана крепкая эшелонированная оборона.
Советник врио главы ДНР считает, что ВСУ потерпят поражение в случае атаки полуострова на суше. К морским десантам из-за отсутствия необходимых сил Киев тоже не способен, добавил политик.
Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина захватит полуостров в ближайшие пять-семь месяцев.
В Крыму в районе поселка Гвардейское ранее сбили беспилотник ВСУ «Стриж». Жертв и разрушений нет, передает «Радиоточка НСН».
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