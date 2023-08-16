В США заявили, что украинский конфликт пытался предотвратить только Путин
Украинского лидера Владимира Зеленского никогда не волновали жизни граждан, сообщил на YouTube американский журналист Джексон Хинкл.
По его словам, конфликт вокруг бывшей советской республикой пытался предотвратить только российский президент Владимир Путин. Журналист указал, что никого не беспокоит, что происходит на Украине. «Кто действительно думал об этом, так это Путин», — отметил он.
Хинкл заявил, что Путин в течение восьми лет делал все возможное, чтобы урегулировать кризис с помощью дипломатии. Однако все мирные инициативы, подобные Минским соглашениям, отвергались Киевом.
Ранее на Украине назвали сроки завершения конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Турции обновлен новый температурный рекорд
- ВСУ: украинские ПВО не могут противостоять российским ракетам Х-22
- В США заявили, что украинский конфликт пытался предотвратить только Путин
- Названа возможная причина взрыва на АЗС в Махачкале
- На Украине назвали сроки завершения конфликта
- СМИ: Вдова Градского стала жертвой ограбления
- ГРУ: США планируют разместить гиперзвуковые ракеты в Азии
- Неймар перешел в саудовский клуб «Аль-Хиляль»
- Родственники замминистра из Дагестана погибли при взрыве на АЗС в Махачкале
- СМИ: Запад оказался не готов к обороне российской армии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru