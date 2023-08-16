По его словам, конфликт вокруг бывшей советской республикой пытался предотвратить только российский президент Владимир Путин. Журналист указал, что никого не беспокоит, что происходит на Украине. «Кто действительно думал об этом, так это Путин», — отметил он.

Хинкл заявил, что Путин в течение восьми лет делал все возможное, чтобы урегулировать кризис с помощью дипломатии. Однако все мирные инициативы, подобные Минским соглашениям, отвергались Киевом.

Ранее на Украине назвали сроки завершения конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

