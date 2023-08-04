В США заявили, что Украина потеряла до 350 тысяч солдат с начала спецоперации
4 августа 202304:25
Украинская армия понесла тяжелейшие потери на поле боя с начала спецоперации, сообщил YouTube-каналу Jeremy Ryan Slate бывший советник главы Министерства обороны США полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, Вооруженные силы Украины находятся в ужасающем состоянии. «От того, что было год назад, остался только скелет», — отметил он.
Ранее Макгрегор заявил, что ВСУ теряют солдат в «промышленных масштабах», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Крыму сработала ПВО
- В США заявили, что Украина потеряла до 350 тысяч солдат с начала спецоперации
- Свергнутый глава Нигера Базум призвал мировое сообщество восстановить порядок в стране
- Трамп заявил, что суд над ним является политическим преследованием
- Российские силовики выявили ведущих мобилизацию в занятой Киевом части ДНР военкомов
- Зеленский признал масштабные злоупотребления в военкоматах
- СМИ: армия Украины начала применять советские танки Т-72 из-за потери западных
- Путин и лидеры африканских стран выступили за устранение препятствий по зерновой сделке
- СМИ: «Исламское государство»* назначило нового лидера
- СМИ: отмечен прогресс по ряду пунктов мирной инициативы по Украине
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru