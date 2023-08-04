В США заявили, что Украина потеряла до 350 тысяч солдат с начала спецоперации

Украинская армия понесла тяжелейшие потери на поле боя с начала спецоперации, сообщил YouTube-каналу Jeremy Ryan Slate бывший советник главы Министерства обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

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По его словам, Вооруженные силы Украины находятся в ужасающем состоянии. «От того, что было год назад, остался только скелет», — отметил он.

Ранее Макгрегор заявил, что ВСУ теряют солдат в «промышленных масштабах», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ

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