Белый дом заявил о прогрессе в наступлении ВСУ

По его словам, «украинцы все еще осуществляют постепенный прогресс в контрнаступлении». Какого именно результата добились ВСУ Кирби не уточнил.

Представитель Белого дома отметил, что на фронте продолжаются кровопролитные бои. Он пообещал, что США продолжат оказывать военную помощь Киеву.

По информации британской газеты The Guardian, украинские военные не ожидали прорыва российской армии в Харьковской области, сообщает «Радиоточка НСН».

