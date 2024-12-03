В США заявили, что поставят ВСУ сотни тысяч снарядов и тысячи ракет

Как заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, это произойдет до конца января 2025 года. По его словам, это необходимо, чтобы помочь Украине.

Помимо военной помощи Киеву уходящий президент США Джо Байден планирует усилить Украину «серией дополнительных мер», среди которых новые санкции в отношении России.

Ранее в Пентагоне заявили, что в США общий объем оказанной военной помощи Киеву с начала президентства Джо Байдена составил более $62 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

