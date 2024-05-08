В США заявили, что обеспокоены утверждениями о попытке покушения на Зеленского
8 мая 202403:31
Белый дом обеспокоен утверждениями Киева о попытке покушения на президента Украины Владимира Зеленского, сообщила на брифинге пресс-секретарь администрации США Карин Жан-Пьер.
«И, безусловно, мы рады, что потенциальная попытка убийства была сорвана», — заявила она, отметив, что эта новость вызывает озабоченность.
7 мая стало известно, что Служба безопасности Украины заявила о раскрытии «заговора иностранных спецслужб», якобы готовивших покушение на украинского президента Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США заявили, что обеспокоены утверждениями о попытке покушения на Зеленского
- Россиянин сдвинул с места «Сапсан», установив мировой рекорд
- Стало известно о новой схеме мошенничества с фейковыми фотосессиями
- Москва и Пекин решают проблемы с взаимными расчетами в условиях санкций Запада
- В Австрии заявили, что не намерены вступать в НАТО
- Слетевшее с КамАЗа колесо врезалось в людей под Краснодаром
- СМИ: Пойман убийца россиянки Двизовой и ее 15-летней дочери
- Путин поручил повысить суммарный коэффициент рождаемости в стране
- Украина ударила по нефтебазе в Луганске
- В Тюменской области вода в реке Ишим впервые снизилась на всех гидропостах
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru