В США заявили, что обеспокоены утверждениями о попытке покушения на Зеленского

«И, безусловно, мы рады, что потенциальная попытка убийства была сорвана», — заявила она, отметив, что эта новость вызывает озабоченность.

7 мая стало известно, что Служба безопасности Украины заявила о раскрытии «заговора иностранных спецслужб», якобы готовивших покушение на украинского президента Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

