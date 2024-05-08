В США заявили, что обеспокоены утверждениями о попытке покушения на Зеленского

Белый дом обеспокоен утверждениями Киева о попытке покушения на президента Украины Владимира Зеленского, сообщила на брифинге пресс-секретарь администрации США Карин Жан-Пьер.

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«И, безусловно, мы рады, что потенциальная попытка убийства была сорвана», — заявила она, отметив, что эта новость вызывает озабоченность.

7 мая стало известно, что Служба безопасности Украины заявила о раскрытии «заговора иностранных спецслужб», якобы готовивших покушение на украинского президента Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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