Медведев допустил, что на Западе решили ликвидировать Зеленского
Подготовка покушения на президента Украины Владимира Зеленского в Польше может свидетельствовать о намерении Запада ликвидировать политика. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Ранее Служба безопасности Украины заявила, что совместно с правоохранителями Польши разоблачила агента, готовившего покушение на Зеленского, напоминает «Свободная пресса».
По мнению российского политика, у украинского президента есть основания «всполошиться не на шутку».
«Это может быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации. Бойся, паяц!» — написал Медведев в своем Telegram-канале.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru