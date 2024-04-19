Медведев допустил, что на Западе решили ликвидировать Зеленского

Подготовка покушения на президента Украины Владимира Зеленского в Польше может свидетельствовать о намерении Запада ликвидировать политика. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

СБУ заявила о задержании подозреваемого в подготовке покушения на Зеленского

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что совместно с правоохранителями Польши разоблачила агента, готовившего покушение на Зеленского, напоминает «Свободная пресса».

По мнению российского политика, у украинского президента есть основания «всполошиться не на шутку».

«Это может быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации. Бойся, паяц!» — написал Медведев в своем Telegram-канале.

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
ТЕГИ:Совет Безопасности РФ УкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий Медведев

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