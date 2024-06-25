В США заявили, что Киев сам принимает решения, куда наносить удары
25 июня 202401:01
Представители Украины самостоятельно принимают решения о том, по каким целям наносить удары, сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Минобороны США Чарли Дитца.
«Украина сама принимает решения о выборе целей и проводит собственные военные операции», – указал он.
При этом в Госдепе США заявили, что сожалеют о жертвах.
Ранее Пентагон не стал комментировать обстрел Севастополя ATACMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru