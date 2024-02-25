В США заявили, что израсходовали десятилетний запас оружия на украинский конфликт
США израсходовали на конфликт вокруг Украины запас вооружений, которого при других обстоятельствах хватило бы на десять лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление сенатора-республиканца Джеймса Дэвида Вэнса.
По его словам, теперь Вашингтон не сможет обеспечивать нужды своей национальной безопасности, так как страна не производит достаточного количества этих вооружений. Как отметил законодатель, американская администрация «поставила нас в положение, при котором мы не можем производить достаточно».
Вэнса также удивила позиция руководства Штатов, которых «больше волнует конфликт за 6 тыс. миль», а не ситуация в штате Техас.
Ранее стало известно, что республиканцы в Сенате США под влиянием бывшего американского лидера Дональда Трампа не готовы оказывать поддержку Украине на том же уровне, что раньше, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США заявили, что израсходовали десятилетний запас оружия на украинский конфликт
- Кулеба: ЕС поставит Украине 170 тыс. снарядов до конца марта
- СМИ: Украина в 2024 году может потерять весь Донбасс
- Трамп заявил, что побеждает в Южной Каролине
- Рогов: В центре Работино идут ожесточенные бои
- СМИ: в «Шереметьево» произошла перезагрузка системы паспортного контроля
- Нуланд: Нынешняя Россия не устраивает США
- В Курской области запущена система оповещения о ракетной опасности
- Слуцкий: саммит G7 не приблизил разрешения конфликта вокруг Украины
- Трамп заявил, что устроит крупнейшую за всю историю США депортацию мигрантов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru