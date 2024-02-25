В США заявили, что израсходовали десятилетний запас оружия на украинский конфликт

США израсходовали на конфликт вокруг Украины запас вооружений, которого при других обстоятельствах хватило бы на десять лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление сенатора-республиканца Джеймса Дэвида Вэнса.

СМИ: Украина в 2024 году может потерять весь Донбасс

По его словам, теперь Вашингтон не сможет обеспечивать нужды своей национальной безопасности, так как страна не производит достаточного количества этих вооружений. Как отметил законодатель, американская администрация «поставила нас в положение, при котором мы не можем производить достаточно».

Вэнса также удивила позиция руководства Штатов, которых «больше волнует конфликт за 6 тыс. миль», а не ситуация в штате Техас.

Ранее стало известно, что республиканцы в Сенате США под влиянием бывшего американского лидера Дональда Трампа не готовы оказывать поддержку Украине на том же уровне, что раньше, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияСенат СШАСШАУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры