В США заявили, что 47-я бригада ВСУ почти исчезла
30 августа 202306:20
47-я механизированная бригада украинской армии почти исчезла после ударов российских систем ТОС «Солнцепек», сообщил в эфире YouTube-канала REALTRUTHTALK бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
По его словам, по скоплениям данного соединения был нанесен мощный удар, который привел к колоссальным потерям. Как считает эксперт, Украина больше не сможет вести боевые действия высокой интенсивности из-за огромного количества погибших.
Ранее экс-разведчик Риттер допустил потерю Украиной Харькова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru