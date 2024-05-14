В США в ближайшие дни объявят о новом пакете военной помощи Киеву
14 мая 202405:02
Американские власти в ближайшие дни планируют объявить о выделении нового пакета военной помощи для Киева, сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
По его словам, Вашингтон активно пытается ускорить темпы поставок военной помощи Украине.
Салливан отметил, что Киев будет еженедельно получать от США все новые партии оружия
Ранее в Госдепе заявили, что Вашингтон направит Украине новые партии вооружения и военной техники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru