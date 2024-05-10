В США уверены в присутствии солдат НАТО на Украине

Солдаты Североатлантического альянса давно присутствуют на Украине в качестве наемников или советников в различных областях, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на политолога, подполковника армии США в отставке Эрла Расмуссена.

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По его словам, западные страны будут стремиться сохранить это в тайне как можно дольше.

«Во многих странах население держат в неведении, и поэтому они пытаются переключить нарратив, пытаясь представить, что Россия – агрессор», – указал эксперт.

Ранее премьер Польши признал, что на Украине присутствуют солдаты НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаНАТО

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