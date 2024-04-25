Столтенберг признал, что НАТО не предоставило Украине обещанную помощь

Политик призвал членов НАТО признать, что Киев не получил столько оружия, сколько ему обещали в Брюсселе. Об этом он заявил на мероприятии «Атлантический мост» в ФРГ.

«Давайте будем честны. Реальность такова, что в последние месяцы союзники по НАТО не предоставили Украине помощь, которую обещали», - цитирует генсека альянса ТАСС.

По данным агентства Reuters, в марте 2024 года США тайно передали Украине тактические ракетные комплексы ATACMS. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия Вашингтона свидетельствуют о его вовлеченности в конфликт, передает «Радиоточка НСН».

