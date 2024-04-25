Столтенберг признал, что НАТО не предоставило Украине обещанную помощь
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что страны альянса не предоставили Украине обещанную военную помощь.
Политик призвал членов НАТО признать, что Киев не получил столько оружия, сколько ему обещали в Брюсселе. Об этом он заявил на мероприятии «Атлантический мост» в ФРГ.
«Давайте будем честны. Реальность такова, что в последние месяцы союзники по НАТО не предоставили Украине помощь, которую обещали», - цитирует генсека альянса ТАСС.
По данным агентства Reuters, в марте 2024 года США тайно передали Украине тактические ракетные комплексы ATACMS. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия Вашингтона свидетельствуют о его вовлеченности в конфликт, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru