Сунак: цель Запада обеспечить победу Украины в 2023 году

Глава правительства Великобритании Риши Сунак заявил в парламенте, что хочет видеть решительную военную победу Украины в этом году, сообщает агентство Reuters.

«Нашей целью остается обеспечить победу Украины в этом конфликте», — подчеркнул британский премьер.

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Сунак также провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой пообещал Киеву увеличить поставки военной помощи.

Ранее заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в беседе с НСН допустил передачу британских дальнобойных ракет Storm Shadow Киеву.

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ФОТО: Сайт правительства Великобритании / www.gov.uk
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