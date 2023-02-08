Сунак: цель Запада обеспечить победу Украины в 2023 году
Глава правительства Великобритании Риши Сунак заявил в парламенте, что хочет видеть решительную военную победу Украины в этом году, сообщает агентство Reuters.
«Нашей целью остается обеспечить победу Украины в этом конфликте», — подчеркнул британский премьер.
Сунак также провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой пообещал Киеву увеличить поставки военной помощи.
Ранее заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в беседе с НСН допустил передачу британских дальнобойных ракет Storm Shadow Киеву.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+10 389 / сут.
Умерли
395 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+8 104 / сут.
- Бывший помощник Ельцина рассказал о его переговорах с Клинтоном
- Прокуратура Нидерландов заявила, что Путина невозможно преследовать по делу MH17
- СМИ: Зеленский вечером 8 февраля встретится с Макроном
- СМИ: Белый дом и ЦРУ отрицают причастность ко взрывам на «Северных потоках»
- Российские войска уничтожили цеха Харьковского авиационного завода
- Власти Казахстана временно запретили вывоз из страны бензина и дизеля
- RuStore вышел из режима бета-тестирования
- Ветеран армии США: ВСУ ждут логистические проблемы с танками Abrams
- Американский журналист заявил, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США
- Шольц: будущее Украины связано с Евросоюзом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru