В США считают, что Киев потеряет весь юг и левобережье Днепра

Из-за больших потерь Вооруженных сил Украины и проблем с поставками оружия Киеву, в конце конфликта площадь страны станет еще меньше, сообщил в статье для Daily Reckoning бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс.

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Он считает, что украинские власти в дальнейшем потеряют весь юг страны и левый берег Днепра. «Украина превратится в раздробленное государство, занимающее территорию между Киевом и Львовом», – заявил политик.

Как напомнил экс-советник, военные Украины сами неоднократно говорили о плохой подготовке в армии. Рикардс указал на то, что поставки оружия со стороны Запада не особо помогут Киеву, отмечая проблемы с трудностями при его доставки.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц также признался, что надеется на возвращение к мирному порядку с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраина
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