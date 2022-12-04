В США считают, что Киев потеряет весь юг и левобережье Днепра

Он считает, что украинские власти в дальнейшем потеряют весь юг страны и левый берег Днепра. «Украина превратится в раздробленное государство, занимающее территорию между Киевом и Львовом», – заявил политик.

Как напомнил экс-советник, военные Украины сами неоднократно говорили о плохой подготовке в армии. Рикардс указал на то, что поставки оружия со стороны Запада не особо помогут Киеву, отмечая проблемы с трудностями при его доставки.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц также признался, что надеется на возвращение к мирному порядку с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

