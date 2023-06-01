Состояние общества указывает на проблемы у главы государства Владимира Зеленского. Появились сообщения о том, что страна столкнулась с трудностями при вербовке и мобилизации солдат для контрнаступления. Это случилось на фоне потери Артемовска.

Несмотря на тяжелую ситуацию для Киева западные страны настаивают на начале контрнаступления.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что странам Запада следует пересмотреть поддержку Украины с расчётом на затяжной конфликт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

