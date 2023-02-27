В США раскрыли многотысячные потери Польши на Украине

По его словам, на фронте сражаются 20 тысяч польских военнослужащих. При этом 2,5 тысячи их них «лежат на кладбищах».

Макгрегор считает, что необходимо прислушаться к словам президента России Владимира Путина, чтобы избежать ядерной катастрофы.

