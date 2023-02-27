В США раскрыли многотысячные потери Польши на Украине
Около 2,5 тысяч военнослужащих из Польши в составе украинских Вооруженных сил погибли во время специальной военной операции, сообщает Ura.ru со ссылкой на бывшего советника главы Министерства обороны США полковника Дугласа Макгрегора.
По его словам, на фронте сражаются 20 тысяч польских военнослужащих. При этом 2,5 тысячи их них «лежат на кладбищах».
Макгрегор считает, что необходимо прислушаться к словам президента России Владимира Путина, чтобы избежать ядерной катастрофы.
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