В США раскрыли многотысячные потери Польши на Украине

Около 2,5 тысяч военнослужащих из Польши в составе украинских Вооруженных сил погибли во время специальной военной операции, сообщает Ura.ru со ссылкой на бывшего советника главы Министерства обороны США полковника Дугласа Макгрегора.

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По его словам, на фронте сражаются 20 тысяч польских военнослужащих. При этом 2,5 тысячи их них «лежат на кладбищах».

Макгрегор считает, что необходимо прислушаться к словам президента России Владимира Путина, чтобы избежать ядерной катастрофы.

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ФОТО: скриншот видео
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