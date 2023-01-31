Журналисты представили материал, разоблачающий коррупцию в высших рядах украинской власти
Арабский телеканал «Аль-Арабия» представил материал, разоблачающий коррупцию в высших рядах власти Украины, сообщает «РЕН ТВ».
К схеме причастен глава государства Владимир Зеленский. По данным журналистов, еще до того, как он пришел в политику, действующий президент пользовался распространившейся в украинском обществе коррупцией. Телеканал привел данные из «досье Пандоры». Согласно документам, Зеленский с 2012 года был бенефициаром ряда иностранных фирм, которыми он совместно управлял с его друзьями, помогавшими ему снять фильм «Слуга народа».
По данным «Аль-Арабия», среди коррупционных партнеров Зеленского в то время числятся его первый помощник Сергей Шефир и бывший глава СБУ Иван Баканов, эти фирмы использовались для покупки «крайне дорогостоящих» квартир в Лондоне.
Ранее основатель компании Microsoft, американский миллиардер Билл Гейтс во время выступления в австралийском Институте Лоуи назвал правительство Украины одним из худших в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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