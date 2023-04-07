В США призвали иностранных наемников поскорее покинуть Украину
Воюющим в составе ВСУ иностранцам необходимо как можно скорее покинуть Украину. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
Военный призвал иностранных наемников спасать свои жизни. Он предупредил, что в ближайшие месяцы большая часть из них погибнет на поле боя.
Риттер заявил, что среди наемников есть немало граждан США. Офицер посоветовал им поскорее возвращаться домой.
«Ситуация для всех вас становится все хуже и хуже», - констатировал бывший разведчик.
В иностранный легион Украины входит около 1,5 тысячи иностранцев, писала газета The New York Times.
На Украине ранее погиб наемник из Японии. Подробностей смерти «солдата удачи» не приводится, передает «Радиоточка НСН».
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