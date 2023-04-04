Рогов: в Запорожской области уничтожили базу иностранных наемников
Российские военные ликвидировали базу иностранных наемников на территории Запорожской области, заявил в беседе с РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, базу наемников поразили артиллерийскими ударами. Подразделения армии РФ нанесли удар снарядом «Краснополь». Корректировка велась при помощи дрона.
Рогов уточнил, что уничтожено несколько десятков наемников.
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил «Радиоточке НСН», что Киев собрал 40-тысячную группировку ВСУ для контрнаступления в Запорожской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru