В США признали успех ВС РФ в отражении контрнаступления ВСУ

Российские войска успешно сдерживают натиск украинской армии, пишет газета Washington Post на основе мнений экспертов.

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Аналитики отметили, то созданная Россией мощная оборонительная линия уже замедлила наступательные операции ВСУ. Украинская армия вынуждена пытаться прорваться по узким тропинкам, что позволяет ВС РФ перегруппироваться и нанести точечные удары.

Эксперты считают, что ВСУ не смогут добиться быстрых успехов. Специалисты отметили высокий уровень подготовки российских подразделений.

В беседе с РИА Новости глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о новой тактике ВСУ на запорожском направлении. По его словам, украинцы применили волновой формат атак, при которой на смену одной группе сразу приходит другая, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
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