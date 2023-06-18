В США признали успех ВС РФ в отражении контрнаступления ВСУ
Российские войска успешно сдерживают натиск украинской армии, пишет газета Washington Post на основе мнений экспертов.
Аналитики отметили, то созданная Россией мощная оборонительная линия уже замедлила наступательные операции ВСУ. Украинская армия вынуждена пытаться прорваться по узким тропинкам, что позволяет ВС РФ перегруппироваться и нанести точечные удары.
Эксперты считают, что ВСУ не смогут добиться быстрых успехов. Специалисты отметили высокий уровень подготовки российских подразделений.
В беседе с РИА Новости глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о новой тактике ВСУ на запорожском направлении. По его словам, украинцы применили волновой формат атак, при которой на смену одной группе сразу приходит другая, передает «Радиоточка НСН».
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