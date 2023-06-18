В США признали успех ВС РФ в отражении контрнаступления ВСУ

Аналитики отметили, то созданная Россией мощная оборонительная линия уже замедлила наступательные операции ВСУ. Украинская армия вынуждена пытаться прорваться по узким тропинкам, что позволяет ВС РФ перегруппироваться и нанести точечные удары.

Эксперты считают, что ВСУ не смогут добиться быстрых успехов. Специалисты отметили высокий уровень подготовки российских подразделений.

В беседе с РИА Новости глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о новой тактике ВСУ на запорожском направлении. По его словам, украинцы применили волновой формат атак, при которой на смену одной группе сразу приходит другая, передает «Радиоточка НСН».

