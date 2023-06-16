В материале отмечается, что активные действия украинских войск грозят большими потерями техники и человеческими жертвами. Однако Киев вынужден показать западным союзникам возможность «победить Россию», пишет Ura.ru.

«Начало атаки нельзя было откладывать. Киев хочет зафиксировать крупные успехи на поле боя ... летом и осенью, до наступления суровой зимы», — пишут авторы.

Ранее американский полковник, ветеран войны во Вьетнаме Дик Блэк заявил, что ВСУ провалили контрнаступление из-за «стальной стены». По словам эксперта, за неделю украинские войска не достигли особых результатов, но потеряли семь тысяч солдат и несколько сотен машин, отмечает телеканал «360».

