СМИ: Украина не могла отложить контрнаступление из-за необходимости добиться успехов до зимы
Украине не удастся перенести контрнаступление из-за необходимости до начала зимы продемонстрировать Западу какие-то результаты. Об этом пишут обозреватели Washington Post Дэвид Стерн и Саманта Шмидт.
В материале отмечается, что активные действия украинских войск грозят большими потерями техники и человеческими жертвами. Однако Киев вынужден показать западным союзникам возможность «победить Россию», пишет Ura.ru.
«Начало атаки нельзя было откладывать. Киев хочет зафиксировать крупные успехи на поле боя ... летом и осенью, до наступления суровой зимы», — пишут авторы.
Ранее американский полковник, ветеран войны во Вьетнаме Дик Блэк заявил, что ВСУ провалили контрнаступление из-за «стальной стены». По словам эксперта, за неделю украинские войска не достигли особых результатов, но потеряли семь тысяч солдат и несколько сотен машин, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru