В США предрекли захват Крыма Украиной в августе 2023 года

По его словам, украинские Вооруженные силы будут продолжать нанесение ударов по российским штабам и логистике в течение следующих недель до февраля, что позволит Киеву создать условия для решающего наступления на Крым в будущем году.

Ранее советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович прокомментировал прогноз своего коллеги Михаила Подоляка, по словам которого, через полгода он приедет на набережную Ялты в Крым, который к тому времени захватит Украина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

