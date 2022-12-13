В США предрекли захват Крыма Украиной в августе 2023 года

Армия Украины захватит Крым в августе 2023 года, сообщил в Twitter экс-командующий контингентом США в Европе Бен Ходжес.

СМИ: в Белом доме считают возможным захват Крыма украинскими военными

По его словам, украинские Вооруженные силы будут продолжать нанесение ударов по российским штабам и логистике в течение следующих недель до февраля, что позволит Киеву создать условия для решающего наступления на Крым в будущем году.

Ранее советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович прокомментировал прогноз своего коллеги Михаила Подоляка, по словам которого, через полгода он приедет на набережную Ялты в Крым, который к тому времени захватит Украина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаКрым
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