Полковник Макгрегор прогнозирует поражение ВСУ из-за атак России на Купянском направлении

Из-за продвижения Вооруженных сил России на Купянском направлении в Харьковской области украинским войсккам грозит поражение. Такую позицию высказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.

Операция началась: ВС РФ «давят» по всему фронту, ВСУ не в силах наступать

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ожидает крах.

«Русские ещё не начали полномасштабное наступление, они пока проводят операции в Харьковской области и они успешно продвигаются», — цитирует американского военного эксперта RT.

По его данным, украинские военные целыми взводами и ротами сдаются в плен российским войскам.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube заявил, что к потере Купянска может привести неспособность президента Украины Владимира Зеленского управлять страной в военное время. Соскин подчеркнул, что под давлением Соединенных Штатов Зеленский пытается организовать новое наступление, однако все операции оборачиваются поражением, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
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