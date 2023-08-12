По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ожидает крах.



«Русские ещё не начали полномасштабное наступление, они пока проводят операции в Харьковской области и они успешно продвигаются», — цитирует американского военного эксперта RT.



По его данным, украинские военные целыми взводами и ротами сдаются в плен российским войскам.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube заявил, что к потере Купянска может привести неспособность президента Украины Владимира Зеленского управлять страной в военное время. Соскин подчеркнул, что под давлением Соединенных Штатов Зеленский пытается организовать новое наступление, однако все операции оборачиваются поражением, напоминает «Радиоточка НСН».



