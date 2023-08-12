Полковник Макгрегор прогнозирует поражение ВСУ из-за атак России на Купянском направлении
Из-за продвижения Вооруженных сил России на Купянском направлении в Харьковской области украинским войсккам грозит поражение. Такую позицию высказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.
По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ожидает крах.
«Русские ещё не начали полномасштабное наступление, они пока проводят операции в Харьковской области и они успешно продвигаются», — цитирует американского военного эксперта RT.
По его данным, украинские военные целыми взводами и ротами сдаются в плен российским войскам.
Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube заявил, что к потере Купянска может привести неспособность президента Украины Владимира Зеленского управлять страной в военное время. Соскин подчеркнул, что под давлением Соединенных Штатов Зеленский пытается организовать новое наступление, однако все операции оборачиваются поражением, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru