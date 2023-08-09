Полковник Макгрегор: при желании российские войска дойдут до Киева

По его словам, российские силы способны быстро пересечь Днепр и оказаться на подступах к Киеву. Военный считает, что ВС РФ могут перейти в наступление по всей линии фронта.

Макгрегор обратил внимание на хорошую подготовку российских подразделений. В то же время он считает, что президент РФ Владимир Путин не стремится к большой эскалации.

«Он отдавал приказ идти в наступление только там, где это было необходимо, что не допустить прямого столкновения с НАТО», - высказал свое мнение офицер.

В эфире Первого канала глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что за последние дни российские силы освободили в регионе пять населенных пунктов, сообщает «Радиоточка НСН».

