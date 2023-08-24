«Они видят себя хозяевами империи, распространяющейся на большую часть Украины и Белоруссии», - прокомментировал Макгрегор намерения властей Польши. .

По его мнению, мечты Варшавы об империи терпят крах, поскольку поляки не хотят воевать в соседних странах. Экс-советник Пентагона обратил внимание на антиукраинские настроения в стране.

В эфире YouTube-канала Stephen Gardner бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон предупредил о намерении Польши вторгнуться в западные регионы Украины. Эксперт считает, что Россия незамедлительно отреагирует на агрессию Варшавы, сообщает «Радиоточка НСН».

