Полковник Макгрегор: Польша мечтает захватить Украину и Белоруссию
Руководство Польши мечтает вторгнуться на Украину и в Белоруссию, заявил в своем YouTube-канале бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Они видят себя хозяевами империи, распространяющейся на большую часть Украины и Белоруссии», - прокомментировал Макгрегор намерения властей Польши. .
По его мнению, мечты Варшавы об империи терпят крах, поскольку поляки не хотят воевать в соседних странах. Экс-советник Пентагона обратил внимание на антиукраинские настроения в стране.
В эфире YouTube-канала Stephen Gardner бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон предупредил о намерении Польши вторгнуться в западные регионы Украины. Эксперт считает, что Россия незамедлительно отреагирует на агрессию Варшавы, сообщает «Радиоточка НСН».
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