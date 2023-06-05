В Минобороны Украины заявили о переходе ВСУ к наступлению «на некоторых направлениях»

По её словам, данная операция содержит также и «контрнаступательные действия», поэтому на некоторых направлениях украинская армия переходит к наступлению.

«В частности, эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление», - написала Маляр.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в Вашингтоне уверены в успешном контрнаступлении ВСУ, сообщает РИА ФАН.