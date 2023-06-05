В Минобороны Украины заявили о переходе ВСУ к наступлению «на некоторых направлениях»

Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр в своём Telegram-канале заявила, что украинские Вооружённые силы (ВСУ) продолжают оборонительную операцию.

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По её словам, данная операция содержит также и «контрнаступательные действия», поэтому на некоторых направлениях украинская армия переходит к наступлению.

«В частности, эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление», - написала Маляр.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в Вашингтоне уверены в успешном контрнаступлении ВСУ, сообщает РИА ФАН.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ВСУНаступлениеСпецоперацияУкраинаМинобороны

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