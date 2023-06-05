В Минобороны Украины заявили о переходе ВСУ к наступлению «на некоторых направлениях»
5 июня 202318:48
Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр в своём Telegram-канале заявила, что украинские Вооружённые силы (ВСУ) продолжают оборонительную операцию.
По её словам, данная операция содержит также и «контрнаступательные действия», поэтому на некоторых направлениях украинская армия переходит к наступлению.
«В частности, эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление», - написала Маляр.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в Вашингтоне уверены в успешном контрнаступлении ВСУ, сообщает РИА ФАН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Минобороны Украины заявили о переходе ВСУ к наступлению «на некоторых направлениях»
- СМИ: Майк Пенс подал документы для участия в выборах президента США
- Самый высокий баскетболист РФ Николай Рогожкин умер в возрасте 29 лет
- Зеленский обратится к депутатам парламента Швейцарии 15 июня
- В Косово начали развертывать дополнительные силы НАТО
- Поставки продукции «Мистер Сидр» полностью заблокировали в России
- США ввели санкции против семи россиян и одного юрлица в РФ
- Умер сценарист «Незнайки на Луне» Владимир Голованов
- Российская армия пресекла попытки ВСУ прорвать оборону на Южно-донецком направлении
- Попова потребовала по всей России изъять из продажи всю продукцию «Мистер Сидр»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru