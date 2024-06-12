В США отказались подтвердить данные о передаче дополнительных Patriot Украине

«Нет, я не готов это подтвердить», — заявил он. Так чиновник ответил на вопрос о том, действительно ли Украина получит новые комплексы Patriot в ближайшие несколько дней.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время западные партнеры примут решение о передаче нескольких систем противовоздушной обороны.

Ранее стало известно, что Германия рассмотрит отправку Украине четвертую систему Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

