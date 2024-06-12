В США отказались подтвердить данные о передаче дополнительных Patriot Украине
Представитель американской администрации Джон Кирби отказался подтвердить достоверность сведений о готовящейся передаче Киеву дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot, сообщает РИА Новости.
«Нет, я не готов это подтвердить», — заявил он. Так чиновник ответил на вопрос о том, действительно ли Украина получит новые комплексы Patriot в ближайшие несколько дней.
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время западные партнеры примут решение о передаче нескольких систем противовоздушной обороны.
Ранее стало известно, что Германия рассмотрит отправку Украине четвертую систему Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Словакии признали незаконность передачи МиГ-29 Украине
- В США отказались подтвердить данные о передаче дополнительных Patriot Украине
- Более 20 граждан Шри-Ланки дезертировали из ВС РФ и сбежали домой
- СМИ: ХАМАС отклонило предложение Байдена об освобождении заложников
- В Госдуму внесен законопроект о запрете ношения одежды, скрывающей лицо
- СМИ: В Россию прекратят поставлять американский препарат от диабета
- Белый дом: Новые санкции США усилят давление на ВПК России
- В Грузии начали готовиться к восстановлению дипотношений с Россией
- СМИ: Россияне стали чаще ездить в экотуры
- Телеведущая Меньшова заявила, что хотела бы взять интервью у Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru