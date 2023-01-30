В США обвинили Украину в желании развязать Третью мировую войну
Реакция Киева на удары по Ирану говорит о желании Украины развязать Третью мировую войну, сообщил в Twitter обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь.
«Украинские официальные лица и сторонники постмайданного националистического режима бурно празднуют вчерашние атаки израильских беспилотников на иранские военные объекты, тем самым укрепляя роль самого заядлого сторонника Третьей мировой войны», — заявил он.
Как сообщалось ранее, Израиль ответственен за атаку на военный завод в Исфахане в Иране. Иерусалим тайно атаковал беспилотником оборонный комплекс, так как вместе с США ищет способы сдержать «ядерные амбиции» Тегерана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН.
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