В США не исключили возможность свержения Зеленского за отказ от мира с РФ
24 августа 202301:22
Не исключена возможность свержения президента Украины Владимира Зеленского, сообщил в YouTube-канале Judjing Freedom экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
По его словам, это возможно из-за отказа мириться с Москвой. Как указал эксперт, из Украины могли уехать около 13 миллионов человек. Наиболее вероятным сценарием будет переворот и потеря Зеленским власти.
Ранее Джонсон заявил, что президент Украины винит в провале контрнаступления ВСУ главкома Валерия Залужного, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru