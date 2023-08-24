В США не исключили возможность свержения Зеленского за отказ от мира с РФ

По его словам, это возможно из-за отказа мириться с Москвой. Как указал эксперт, из Украины могли уехать около 13 миллионов человек. Наиболее вероятным сценарием будет переворот и потеря Зеленским власти.

Ранее Джонсон заявил, что президент Украины винит в провале контрнаступления ВСУ главкома Валерия Залужного, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

