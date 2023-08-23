Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ идет очень сложно
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на некоторых направлениях контрнаступление украинских Вооружённых сил (ВСУ) идёт очень сложно.
На пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, запись которой опубликована в Telegram, украинский лидер отметил, что это связано с большим количеством минных полей.
«Мы видим, на каких направлениях продвигается вперёд. Но нам очень сложно, тысячи мин», — указал Зеленский.
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Россия подготовила в зоне спецоперации минные поля, площадь которых сравнима с размером Западной Германии, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru