Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ идет очень сложно

На пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, запись которой опубликована в Telegram, украинский лидер отметил, что это связано с большим количеством минных полей.

«Мы видим, на каких направлениях продвигается вперёд. Но нам очень сложно, тысячи мин», — указал Зеленский.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Россия подготовила в зоне спецоперации минные поля, площадь которых сравнима с размером Западной Германии, передает «Радиоточка НСН».

