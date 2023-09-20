В США усомнились в необходимости дальнейшей помощи Украине

По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский направится в Вашингтон в четверг как раз тогда, когда дальнейшая помощь со стороны его самого главного союзника окажется под угрозой.

По его словам, сомнения в необходимости в прежнем объеме помогать Киеву одолевают ряд политиков-американцев. К тому же, отметил Стенэйдж, многие из них намерены более пристально изучить, как Украина расходует деньги, которые ей передают США.

Ранее сообщалось, что украинские власти открыто угрожают американцам, которые не поддерживают финансовую помощь Киеву, через сайт «Миротворец». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

