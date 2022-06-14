В США назвали размер ежемесячной финансовой поддержки Украины

Вашингтон ежемесячно будут предоставлять Киеву около $1,5 млрд в качестве поддержки работы правительства Украины, сообщают «Известия» со ссылкой на первого заместителя помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Дереке Хогана.

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По его словам, на эти цели уже выделен $1 млрд. Средства перечислены «через различные механизмы». Ещё по $1,5 млрд США будут направлять ежемесячно на протяжении 4–5 месяцев.

Ранее посол США на Украине Бриджит Бринк заявила, что Киев получил поддержку в размере $1 млрд от США.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СШАУкраина
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