Посол США в Киеве: $1 млрд помощи уже на Украине
9 июня 202200:20
Посол США на Украине Бриджит Бринк заявила, что Киев получил поддержку в размере $1 млрд от США. Об этом она написала в Twitter.
Она также добавила, что еще $7,5 млрд ожидается.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден подписал закон о выделении Украине помощи в размере более $40 млрд.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru