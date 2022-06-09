Посол США в Киеве: $1 млрд помощи уже на Украине

Посол США на Украине Бриджит Бринк заявила, что Киев получил поддержку в размере $1 млрд от США. Об этом она написала в Twitter.

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Она также добавила, что еще $7,5 млрд ожидается.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден подписал закон о выделении Украине помощи в размере более $40 млрд.


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ФОТО: pxhere.com
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