США решают, какое оружие понадобиться Украине в долгосрочной перспективе

Власти США решают, какое оружие понадобится Украине в долгосрочной перспективе. Об этом сообщила первый замминистра обороны США Кэтлин Хикс, передает ТАСС.

Хикс выступила с твердой позицией, что в перспективе страна с названием «Украина» сохранится, она будет суверенной и с оружием для самообороны.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

