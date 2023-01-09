В США назвали главный признак приближающегося поражения ВСУ

Киев терпит поражение, поэтому просит у Запада все больше боевой техники. Об этом заявил американский экономист Ричард Вольф в своем Twitter.

«Если бы Украина побеждала, ей не нужно было бы выпрашивать больше танков, бронемашин и так далее», - сказал он.

Военный парадокс. Украине поставляют оружие «ради мира»

Накануне прездент Украины Владимир Зеленский поздравил республиканца Кевина Маккарти с избранием на пост спикера палаты представителей Конгресса США и выразил надежду на то, что Соединенные Штаты продолжат помогать Украине. По словам Зеленского, «поддержка США во всех областях была жизненно важной для Украины.

Ранее японский политолог Акихиро Матоба заявил, что президент Украины Владимир Зеленский начинает терять власть. Эксперт также заявил, что отношения между ВСУ и Зеленским становятся все хуже. Политолог подчеркнул, что у ВСУ становится все меньше солдат, поэтому новое вооружение становится бесполезным.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ
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