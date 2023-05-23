В США назвали битву за Артемовск поворотным моментом для Киева

Поражение в Артемовске стало серьезным ударом для украинской армии, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление бывшего советник министра обороны США Дугласа Макгрегора.

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По его словам, в будущем о битве за город будут говорить, как о поворотном моменте для Киева. Экс-советник назвал ошибкой решение президента Украины Владимира Зеленского удерживать город в течение длительного времени, что привело к катастрофическим последствиям, а сам глава государства повторил ошибку Гитлера.

«Артемовск стал для Зеленского во многом тем, чем был Сталинград для Гитлера», — отметил Макгрегор.

Ранее в США предрекли включение двух украинских городов в состав России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияУкраина

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