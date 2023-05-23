В США назвали битву за Артемовск поворотным моментом для Киева
Поражение в Артемовске стало серьезным ударом для украинской армии, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление бывшего советник министра обороны США Дугласа Макгрегора.
По его словам, в будущем о битве за город будут говорить, как о поворотном моменте для Киева. Экс-советник назвал ошибкой решение президента Украины Владимира Зеленского удерживать город в течение длительного времени, что привело к катастрофическим последствиям, а сам глава государства повторил ошибку Гитлера.
«Артемовск стал для Зеленского во многом тем, чем был Сталинград для Гитлера», — отметил Макгрегор.
Ранее в США предрекли включение двух украинских городов в состав России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Чехии предрекли конец Зеленскому после прекращения поддержки Запада
- В США назвали битву за Артемовск поворотным моментом для Киева
- На Эвересте найдены останки морских хищников старше 212 млн лет
- В ООН ответили на поставки Украине F-16
- Гладков посетил пострадавший от атаки диверсантов Грайворонский округ
- Гладков: ВСУ обстреляли поселок Борисовка в Белгородской области
- Воздушная тревога объявлена в восьми регионах Украины
- «Химки» досрочно вылетели из футбольной Премьер-лиги
- Госдеп обвинил ЧВК «Вагнер» в попытках закупить оружие через Мали
- СМИ: Эрдоган может выиграть выборы с отрывом в 5%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru