При взрыве в Одессе пострадало здание генконсульства Китая

Здание генерального консульства Китая в Одессе в четверг было повреждено в результате взрыва. Об этом говорится в заявлении МИД КНР.

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На своем сайте ведомство в форме ответа на вопрос опубликовало заявление, посвященное повреждению генконсульства. МИД спросили, действительно ли здание было повреждено из-за ударов российских сил в Одессе и делал ли Китай соответствующее представление России.

«Возле генконсульства КНР в Одессе произошел взрыв, ударной волной была снесена часть стен и выбиты окна генконсульства», — ответили в ведомстве.

Пострадавших нет, пишет RT. В Пекине подчеркнули, что уделяют пристальное внимание ситуации, поддерживают взаимодействие с соответствующими сторонами и принимают необходимые меры для обеспечения безопасности учреждений и персонала КНР на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
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