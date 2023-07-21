При взрыве в Одессе пострадало здание генконсульства Китая
Здание генерального консульства Китая в Одессе в четверг было повреждено в результате взрыва. Об этом говорится в заявлении МИД КНР.
На своем сайте ведомство в форме ответа на вопрос опубликовало заявление, посвященное повреждению генконсульства. МИД спросили, действительно ли здание было повреждено из-за ударов российских сил в Одессе и делал ли Китай соответствующее представление России.
«Возле генконсульства КНР в Одессе произошел взрыв, ударной волной была снесена часть стен и выбиты окна генконсульства», — ответили в ведомстве.
Пострадавших нет, пишет RT. В Пекине подчеркнули, что уделяют пристальное внимание ситуации, поддерживают взаимодействие с соответствующими сторонами и принимают необходимые меры для обеспечения безопасности учреждений и персонала КНР на Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru