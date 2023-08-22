В Совфеде считают, что Запад устал и раздражен от Зеленского
На Западе начинают уставать и раздражаться из-за визитов украинского президента Владимира Зеленского и других представителей бывшей советской республики, сообщил в Telegram глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.
Он назвал поездки президента Украины по всему миру «суетливыми». «Впрочем, отсутствие серьезных результатов на поле боя при возрастающих дотациях Вашингтона и НАТО начинает накрывать Запад усталостью и раздражением», – заявил парламентарий.
Он отметил, что удары Киева по российским территориям только вызывают законный гнев у россиян, а военнослужащие РФ научились эффективно с этими атаками бороться.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг сообщения о возможном усилении обстрелов и заходе в регион диверсионно-разведывательных групп ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru