В Совфеде считают, что Запад устал и раздражен от Зеленского

На Западе начинают уставать и раздражаться из-за визитов украинского президента Владимира Зеленского и других представителей бывшей советской республики, сообщил в Telegram глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

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Он назвал поездки президента Украины по всему миру «суетливыми». «Впрочем, отсутствие серьезных результатов на поле боя при возрастающих дотациях Вашингтона и НАТО начинает накрывать Запад усталостью и раздражением», – заявил парламентарий.

Он отметил, что удары Киева по российским территориям только вызывают законный гнев у россиян, а военнослужащие РФ научились эффективно с этими атаками бороться.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг сообщения о возможном усилении обстрелов и заходе в регион диверсионно-разведывательных групп ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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