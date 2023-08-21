Гладков опроверг информацию об усилении обстрелов Белгородской области

Во время эфира жители попросили прокомментировать информацию о возможности захода диверсантов в поселок Новая Таволжанка. Гладков отметил, что противник пытается посеять панику и заставить людей покинуть свои дома.

Губернатор уточнил, что не обладает информацией о возможности проникновения диверсантов. Он призвал доверять только официальным источникам.

Глава региона пообещал, что в случае ухудшения ситуации оперативно доведет информацию до жителей.

Гладков в понедельник сообщил, что в Шебекинском городском округе сбит беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет, передает «Радиоточка НСН».

