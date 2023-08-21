Гладков опроверг информацию об усилении обстрелов Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг сообщения о возможном усилении обстрелов и заходе в регион диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Об этом он заявил в ходе эфира в социальной сети «ВКонтакте».
Во время эфира жители попросили прокомментировать информацию о возможности захода диверсантов в поселок Новая Таволжанка. Гладков отметил, что противник пытается посеять панику и заставить людей покинуть свои дома.
Губернатор уточнил, что не обладает информацией о возможности проникновения диверсантов. Он призвал доверять только официальным источникам.
Глава региона пообещал, что в случае ухудшения ситуации оперативно доведет информацию до жителей.
Гладков в понедельник сообщил, что в Шебекинском городском округе сбит беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru