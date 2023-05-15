В Совфеде раскритиковал слова Шольца о неприемлемости мира на условиях России
Канцлер ФРГ Олаф Шольц идет на подстрекательство и интриганство, говоря о неприемлемости достижения мира на Украине на условиях Москвы. С таким заявлением выступил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.
Он написал в своем Telegram-канале, что подобные высказывания только приводят к эскалации конфликта, а также являются вмешательством в двусторонние отношения Москвы и Киева.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что установление мира на Украине на условиях России невозможно. По его оценке, Украина готова к миру, Германия поддерживает выдвинутые Киевом условия.
Президент Украины Владимир Зеленский в ноябре 2022 года выдвинул 10 условий для достижения мира на Украине. Он отметил, что Киеву нужны «эффективные гарантии безопасности», передает «Радиоточка НСН». Также Зеленский заявил, что Киев не нуждается в посредниках для переговоров.
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