В Совфеде раскритиковал слова Шольца о неприемлемости мира на условиях России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц идет на подстрекательство и интриганство, говоря о неприемлемости достижения мира на Украине на условиях Москвы. С таким заявлением выступил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

Он написал в своем Telegram-канале, что подобные высказывания только приводят к эскалации конфликта, а также являются вмешательством в двусторонние отношения Москвы и Киева.

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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что установление мира на Украине на условиях России невозможно. По его оценке, Украина готова к миру, Германия поддерживает выдвинутые Киевом условия.

Президент Украины Владимир Зеленский в ноябре 2022 года выдвинул 10 условий для достижения мира на Украине. Он отметил, что Киеву нужны «эффективные гарантии безопасности», передает «Радиоточка НСН». Также Зеленский заявил, что Киев не нуждается в посредниках для переговоров.

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ФОТО: РИА Новости
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