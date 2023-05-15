В Совфеде раскритиковал слова Шольца о неприемлемости мира на условиях России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц идет на подстрекательство и интриганство, говоря о неприемлемости достижения мира на Украине на условиях Москвы. С таким заявлением выступил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

Он написал в своем Telegram-канале, что подобные высказывания только приводят к эскалации конфликта, а также являются вмешательством в двусторонние отношения Москвы и Киева.