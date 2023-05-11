Польский министр сравнил Шольца с Геббельсом
11 мая 202315:17
Министр юстиции Польши Збигнев Зебро, комментируя высказывания ФРГ Германии Олафа Шольца о Второй мировой войне, сравнил его с министром пропаганды фашистской Германии Йозефом Геббельсом. Слова польского политика приводит РИА Новости.
Зебро удивился риторике в твите Шольца, в котором канцлер заявил, что 78 лет назад Германия и весь мир освободились от тирании национал-социализма.
«Можно сказать, что таким образом Шольц отсылал к традиции своего известного соотечественника, некоего Геббельса, который мог бы даже позавидовать творческой изобретательности канцлера Шольца», - сказал Зебро.
Министр считает, что своими высказываниями немецкий политик пытается «обелить» Германию и снять с нее ответственность за преступления немецких нацистов.
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11 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru