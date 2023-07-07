В Совфеде пообещали жесткий ответ на передачу Украине кассетных боеприпасов

Парламентарий выразил надежду, что международное сообщество даст оценку действиям США. Передача кассетных снарядов приведет к эскалации конфликта, предупредил сенатор.

«Новый шаг к эскалации вокруг Украины, на что ответ будет очень жестким», - цитирует Карасина РИА Новости.

Белый дом 7 июля объявил о предоставлении Украине кассетных боеприпасов. В американской администрации заявили, что применение таких снарядов не угрожает мирным жителям.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила против передаче Киеву кассетных боеприпасов, сообщает «Радиоточка НСН».

