В Совфеде пообещали жесткий ответ на передачу Украине кассетных боеприпасов

Россия жестко ответит на решение США предоставить Украине кассетные боеприпасы. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

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Парламентарий выразил надежду, что международное сообщество даст оценку действиям США. Передача кассетных снарядов приведет к эскалации конфликта, предупредил сенатор.

«Новый шаг к эскалации вокруг Украины, на что ответ будет очень жестким», - цитирует Карасина РИА Новости.

Белый дом 7 июля объявил о предоставлении Украине кассетных боеприпасов. В американской администрации заявили, что применение таких снарядов не угрожает мирным жителям.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила против передаче Киеву кассетных боеприпасов, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кассетные бомбы
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