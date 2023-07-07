Белый дом анонсировал «важное выступление» Байдена по Украине

Президент США Джо Байден намерен выступить с заявлением по Украине, сообщила пресс-служба Белого дома. Об этом пишет РИА Новости.

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Отмечается, что Байден выступит с «важной речью» по итогам саммита НАТО. Американский лидер затронет вопросы поддержки Украины и «защиты ценностей демократии», уточнили в Белом доме.

Саммит Североатлантического альянса пройдет в столице Литвы Вильнюсе 11-12 июля. Ожидается участие президента Украины Владимира Зеленского.

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее заявил, что саммит НАТО в Вильнюсе не оправдает ожиданий украинцев, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@WhiteHouse
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