Белый дом анонсировал «важное выступление» Байдена по Украине
Президент США Джо Байден намерен выступить с заявлением по Украине, сообщила пресс-служба Белого дома. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что Байден выступит с «важной речью» по итогам саммита НАТО. Американский лидер затронет вопросы поддержки Украины и «защиты ценностей демократии», уточнили в Белом доме.
Саммит Североатлантического альянса пройдет в столице Литвы Вильнюсе 11-12 июля. Ожидается участие президента Украины Владимира Зеленского.
Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее заявил, что саммит НАТО в Вильнюсе не оправдает ожиданий украинцев, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru