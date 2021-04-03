Кравчук: Белоруссия - холуй России

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, экс-президент Украины Леонид Кравчук назвал Белоруссию «холуем» России.

Кравчук: Россия хочет уничтожить Украину

«Как сказал Солженицын, у России нет друзей: у нее есть или враги, или холуи. Вот сегодня враг – Украина, а холуй – Белоруссия», – заявил Кравчук в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Как объяснил политик, в один день состоялись телефонные переговоры президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, а также беседа президента РФ Владимира Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Кравчук добавил, что Россия не хочет воспринимать Украину как независимое государство и хочет «уничтожить» страну.

На минувшей неделе экс-президент Украины уже обвинял Москву во враждебности. В эфире телеканала «Украина» Кравчук заявил, что Украина присутствует в системе российских стратегических интересов, и Россия «хочет уничтожить Украину».

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Котенко
ТЕГИ:БелоруссияРоссияУкраинаЛеонид Кравчук
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