Кравчук: Россия хочет уничтожить Украину

Экс-президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук обвинил Россию в желании «уничтожить» страну.

Четверо украинских военных погибли в результате обстрела в Донбассе

Политик заявил в эфире телеканала «Украина», что основная позиция Москвы — присутствие Украины в системе российских стратегических интересов.

«К Украине могут быть выдвинуты и другие территориальные претензии... Россия хочет уничтожить Украину, и мы должны понимать это», — считает Кравчук.

Кроме того, дипломат возложил на РФ ответственность за обстрелы у поселка Шумы в Донецкой области, в результате которых четверо украинских военных погибли, двое были ранены.

По словам Кравчука, мировое сообщество, в том числе США, должно продолжить давление на Москву, чтобы «остановить Россию».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассУкраинаРоссияЛеонид Кравчук
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