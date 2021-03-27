Кравчук: Россия хочет уничтожить Украину

Политик заявил в эфире телеканала «Украина», что основная позиция Москвы — присутствие Украины в системе российских стратегических интересов.

«К Украине могут быть выдвинуты и другие территориальные претензии... Россия хочет уничтожить Украину, и мы должны понимать это», — считает Кравчук.

Кроме того, дипломат возложил на РФ ответственность за обстрелы у поселка Шумы в Донецкой области, в результате которых четверо украинских военных погибли, двое были ранены.

По словам Кравчука, мировое сообщество, в том числе США, должно продолжить давление на Москву, чтобы «остановить Россию».

