Кравчук: Россия хочет уничтожить Украину
Экс-президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук обвинил Россию в желании «уничтожить» страну.
Политик заявил в эфире телеканала «Украина», что основная позиция Москвы — присутствие Украины в системе российских стратегических интересов.
«К Украине могут быть выдвинуты и другие территориальные претензии... Россия хочет уничтожить Украину, и мы должны понимать это», — считает Кравчук.
Кроме того, дипломат возложил на РФ ответственность за обстрелы у поселка Шумы в Донецкой области, в результате которых четверо украинских военных погибли, двое были ранены.
По словам Кравчука, мировое сообщество, в том числе США, должно продолжить давление на Москву, чтобы «остановить Россию».
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