Украина потребовала от России покаяния
Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба захотел покаяния от президента России, передает слова министра украинская газета «День».
Кулеба высказал надежду, что глава российского государства приедет на Украину с поклоном монументу участникам АТО.
Он также подчеркнул, что внешнеполитической целью Украины является размежевание с Россией в сознании западных стран.
На Украине работников супермаркетов, парикмахерских, кафе, ресторанов, спортклубов и других заведений в сфере услуг с 16 января обязали общаться с клиентами исключительно на украинском языке. Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН назвал новый закон преступным и призвал ему сопротивляться. По его словам, ответом на это должна быть не защита, а нападение. Он напомнил, что на Украине никто не говорит на чистом украинском, так как его разбавляют словами на русском, английском, венгерском и других языках.
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