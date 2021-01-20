Украина потребовала от России покаяния

Кулеба высказал надежду, что глава российского государства приедет на Украину с поклоном монументу участникам АТО.

Он также подчеркнул, что внешнеполитической целью Украины является размежевание с Россией в сознании западных стран.

На Украине работников супермаркетов, парикмахерских, кафе, ресторанов, спортклубов и других заведений в сфере услуг с 16 января обязали общаться с клиентами исключительно на украинском языке. Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН назвал новый закон преступным и призвал ему сопротивляться. По его словам, ответом на это должна быть не защита, а нападение. Он напомнил, что на Украине никто не говорит на чистом украинском, так как его разбавляют словами на русском, английском, венгерском и других языках.

